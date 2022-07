Atletico Madrid Molina | accordo trovato con l’Udinese | i dettagli

(Di venerdì 15 luglio 2022) L’sta definendo l’affare conper l’arrivo di: in cambio in Friuli andrà Perez L’pesca ancora dal. Dopo la scorsa estate con De Paul, a distanza di un anno arriva anche l’per. L’esterno è molto vicino a vestire la maglia dei Cholconeros in cambio vestirà il bianconero Perez a titolo definitivo. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'sta definendo l'affare con l'Udinese per l'arrivo di Molina: in cambio in Friuli andrà Perez L'pesca ancora dall'Udinese. Dopo la scorsa estate con De Paul, a distanza ...L'esterno argentino è stato una delle rivelazioni dello scorso campionato: non sorprende dunque che negli ultimi mesi abbia attirato il forte interesse del Cholo Simeone e dell'. I ...Di ieri la notizia che arriva dal Portogallo di un'offerta monstre dall'Arabia Saudita, però rispedita al mittente. Quest'ultimo, ricordiamo, è ancora nel mirino della Juventus No all'Arabia Saudita, ...Niente da fare quindi per la Juve, da mesi sulle tracce del giocatore. A spuntarla – a meno di sorprese – sarà quindi l’Atletico Madrid, che da settimane lavora al colpo Molina per sostituire Trippier ...