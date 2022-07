Atletica, Mondiali 2025 assegnati a Tokyo (Di venerdì 15 luglio 2022) I Campionati Mondiali assoluti di Atletica leggera del 2025 si svolgeranno a Tokyo. La decisione è stata annunciata nel corso della riunione del Consiglio di World Athletics (federazione mondiale) riunitosi a Eugene, dove oggi si aprirà la 18esima edizione della rassegna iridata. Nel 2023, invece, i Mondiali si terranno a Budapest dal 18 al 27 agosto. Sono state assegnate anche le prossime due edizioni dei Campionati Mondiali di Atletica leggera di cross country (corsa campestre): nel 2024 si terranno a Medulin e Pola in Croazia, mentre nel 2026 a Tallahassee in Florida. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) I Campionatiassoluti dileggera delsi svolgeranno a. La decisione è stata annunciata nel corso della riunione del Consiglio di World Athletics (federazione mondiale) riunitosi a Eugene, dove oggi si aprirà la 18esima edizione della rassegna iridata. Nel 2023, invece, isi terranno a Budapest dal 18 al 27 agosto. Sono state assegnate anche le prossime due edizioni dei Campionatidileggera di cross country (corsa campestre): nel 2024 si terranno a Medulin e Pola in Croazia, mentre nel 2026 a Tallahassee in Florida. SportFace.

