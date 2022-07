Atletica | Mondiali 2022 prima giornata Subito Jacobs e Tamberi a caccia della finale La 4×400 mista può stupire!

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si parteforte con tre titoli ma soprattutto con tante qualificazioni che vedono in pedana e in pista alcuni degli azzurri di punta a questa spedizione Mondiale. Il primo giorno di gare sarebbe stato molto importante per l’Italia qualora Antonella Palmisano non fosse stata fermata da un infortunio perché si assegnano i titoli delle due 20 km di marcia. Tanto Giappone per la 20 km maschile: Toshikazu Yamanishi, iridato a Doha e bronzo a Tokyo, è il favorito assieme ai connazionali Eiki Takahashi e Koki Ikeda, argento olimpico. Ma può dire la sua il coraggioso svedese Perseus Karlstrom. Compatta la squadra spagnola, con Garcia, Amezcua e Martin, enigmatici come sempre i cinesi, solido il brasiliano Bonfim, già al bronzo nel 2017. Per l’Italia al via Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino che possono dire la loro su buoni livelli. L’assenza per infortunio di ...

Pubblicità

infoitsport : Mondiali di atletica, Tamberi punta alla storia: “Lotto fino alla fine” - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: subito Marcell Jacobs in batteria e Tamberi nelle qualificazioni! Attesa pe… - infoitsport : Atletica, Mondiali 2022: i grandi assenti dell'Italia. Spiccano Palmisano, Battocletti, Weir e Sibilio - infoitsport : Atletica: ai mondiali di Eugene scatta la caccia degli americani a “re” Jacobs - infoitsport : Atletica: Mondiali, Tamberi 'Voglio solo concentrarmi sul mio salto' -

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming della batterie dei 100 metri con Marcell Jacobs ai2022 dileggera. L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Rai e Sky; in diretta streaming di Rai Play, Sky Go, Now Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono ...Bandiere. A Eugene che improvvisamente diventa America ci sono stelle e strisce in ogni dove. Sventolano, stanno legate ai portici, fuori dalle case basse che popolano questa città - campus, stanno in ...In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con tanti appuntamenti in pista. Dalle ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della prima giornata dei Mondiali di Eugene 2022 - La presentazione della prima giornata di Eugene 2022 - Gli azzurri convoca ...