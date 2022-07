Atletica leggera, Mondiali 2022: grande Italia nella 4×400 mista, gli azzurri volano in finale! (Di venerdì 15 luglio 2022) Gran prestazione della Nazionale Italiana nella 4×400 m mista ai Mondiali di Atletica leggera in quel di Eugene (Stati Uniti). Gli azzurri riescono ad agguantare la finale con il sesto tempo della fase di qualifica. Una formazione rimaneggiata per la squadra tricolore a causa di alcuni atleti positivi al Covid-19. Nonostante ciò performance super di Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Bryan Lopez e Alice Mangione che hanno chiuso la propria semifinale in quarta piazza con il crono di 3:13.89, molto vicino al record Italiano. Occhi ovviamente che sono rimasti puntati sulla seconda batteria, che ha visto primeggiare la Repubblica Domenicana, ma con le squadre in lotta per il ripescaggio indietro rispetto agli azzurri. In ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Gran prestazione della Nazionalenaaidiin quel di Eugene (Stati Uniti). Gliriescono ad agguantare la finale con il sesto tempo della fase di qualifica. Una formazione rimaneggiata per la squadra tricolore a causa di alcuni atleti positivi al Covid-19. Nonostante ciò performance super di Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Bryan Lopez e Alice Mangione che hanno chiuso la propria semifinale in quarta piazza con il crono di 3:13.89, molto vicino al recordno. Occhi ovviamente che sono rimasti puntati sulla seconda batteria, che ha visto primeggiare la Repubblica Domenicana, ma con le squadre in lotta per il ripescaggio indietro rispetto agli. In ...

