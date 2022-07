Atletica leggera, Mondiali 2022: disputati i preliminari dei 100 m, avanza il sammarinese Sansovini (Di venerdì 15 luglio 2022) Quattro batterie per aprire la gara regina ai Mondiali di Atletica leggera di Eugene. Si è disputata nella serata italiana (mattinata negli Stati Uniti) la fase preliminare dei 100 metri al maschile. In scena ovviamente gli atleti di terza e quarta fascia, con tempi molto alti rispetto a quelli che arriveranno sin dalla nottata/mattinata italiana quando scenderà in pista anche il campione olimpico Marcell Jacobs. Il migliore è stato l’atleta di Guyana Emanuel Archibald, che ha fatto fermare il crono in 10.31. Discreti i tempi anche di Ebrahima Camara (Gambia, 10.37) e Lalu Muhammad Zohri (Indonesia, 10.46). Da segnalare il passaggio del turno per il sammarinese Francesco Sansovini, ripescato in 10.67. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Quattro batterie per aprire la gara regina aididi Eugene. Si è disputata nella serata italiana (mattinata negli Stati Uniti) la fase preliminare dei 100 metri al maschile. In scena ovviamente gli atleti di terza e quarta fascia, con tempi molto alti rispetto a quelli che arriveranno sin dalla nottata/mattinata italiana quando scenderà in pista anche il campione olimpico Marcell Jacobs. Il migliore è stato l’atleta di Guyana Emanuel Archibald, che ha fatto fermare il crono in 10.31. Discreti i tempi anche di Ebrahima Camara (Gambia, 10.37) e Lalu Muhammad Zohri (Indonesia, 10.46). Da segnalare il passaggio del turno per ilFrancesco, ripescato in 10.67. Foto: Lapresse

