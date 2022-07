Atletica leggera, Gianmarco Tamberi: “Sapevo che sarebbe stata dura vista la condizione, proverò a dare tutto in finale” (Di venerdì 15 luglio 2022) Inutile girarci attorno, con un Gianmarco Tamberi come quello visto oggi nella giornata d’apertura dei Mondiali di Atletica leggera in quel di Eugene, difficilmente si può sognare in grande. L’azzurro è riuscito a passare con il brivido la qualificazione del salto in alto maschile, sfiorando per due volte l’eliminazione e superando al terzo tentativo i 2,28. Le sue parole a fine gara: “Una fatica pazzesca, Sapevo che sarebbe stata dura, lo sarà anche lunedì. Un Mondiale in cui devo lottare con i denti, sappiamo come sono arrivato fin qua, sappiamo la mia stagione e la mia condizione. Ho voluto esserci nonostante un problemino fisico, ho provato a fare il meglio che potevo e ci proverò anche in ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Inutile girarci attorno, con uncome quello visto oggi nella giornata d’apertura dei Mondiali diin quel di Eugene, difficilmente si può sognare in grande. L’azzurro è riuscito a passare con il brivido la qualificazione del salto in alto maschile, sfiorando per due volte l’eliminazione e superando al terzo tentativo i 2,28. Le sue parole a fine gara: “Una fatica pazzesca,che, lo sarà anche lunedì. Un Mondiale in cui devo lottare con i denti, sappiamo come sono arrivato fin qua, sappiamo la mia stagione e la mia. Ho voluto esserci nonostante un problemino fisico, ho provato a fare il meglio che potevo e cianche in ...

