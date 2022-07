Atletica: i Mondiali 2025 si disputeranno a Tokyo (Di venerdì 15 luglio 2022) L’edizione 2022 a Eugene è pronta a cominciare questa notte, ma si pensa già al futuro e precisamente al 2025, con i Mondiali di Atletica che si terranno a Tokyo. Il Consiglio della World Athletics ha scelto la capitale giapponese come sede della rassegna iridata fra tre anni. Questo il comunicato da parte delle federazione internazionale: “Nel 2025 Tokyo avrà l’opportunità di riempire il suo stadio olimpico con quegli appassionati di Atletica, che sono stati privati dell’opportunità di assistere all’Olimpiade di Tokyo a causa delle restrizioni legate alla pandemia”. Tokyo ospiterà i Mondiali di Atletica per la seconda volta nella suta storia, dopo quella del 1991. La citta giapponese ha battuto la ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) L’edizione 2022 a Eugene è pronta a cominciare questa notte, ma si pensa già al futuro e precisamente al, con idiche si terranno a. Il Consiglio della World Athletics ha scelto la capitale giapponese come sede della rassegna iridata fra tre anni. Questo il comunicato da parte delle federazione internazionale: “Nelavrà l’opportunità di riempire il suo stadio olimpico con quegli appassionati di, che sono stati privati dell’opportunità di assistere all’Olimpiade dia causa delle restrizioni legate alla pandemia”.ospiterà idiper la seconda volta nella suta storia, dopo quella del 1991. La citta giapponese ha battuto la ...

Pubblicità

SkyTG24 : Mondiali di atletica leggera 2022 al via, il programma e gli italiani in gara - infoitsport : Atletica oggi, Mondiali 2022: orari venerdì 15 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Mondiali di atletica 2022 in Oregon, la storia di Eugene e di Steve Prefontaine - infoitsport : MONDIALI ATLETICA EUGENE 2022 ITALIA AGGRAPPATA A JACOBS - infoitsport : Mondiali di Atletica: Jacobs, Tamberi e gli altri azzurri, quando gareggiano e dove vederli -