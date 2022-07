Atalanta, Musso: «Argentina tra le favorite per il Mondiale. Di Maria? Un fenomeno» (Di venerdì 15 luglio 2022) Il portiere dell’Atalanta Musso ha parlato della sua Argentina in vista del prossimo Mondiale e dell’arrivo di Di Maria in Italia Juan Musso, portiere dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sua Argentina in vista del prossimo Mondiale in Qatar e dell’arrivo in Serie A di Di Maria. Argentina – «L’Argentina è tra le favorite per il Mondiale. Abbiamo Messi e molti altri giocatori di alta qualità, andremo per vincere. Dybala? Non so com’è la situazione, non ci parlo da un po’ di tempo, ma troverà una squadra adatta alle sue qualità». DI Maria – «Di Maria alla Juventus? Non è giovanissimo ma io ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Il portiere dell’ha parlato della suain vista del prossimoe dell’arrivo di Diin Italia Juan, portiere dell’, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della suain vista del prossimoin Qatar e dell’arrivo in Serie A di Di– «L’è tra leper il. Abbiamo Messi e molti altri giocatori di alta qualità, andremo per vincere. Dybala? Non so com’è la situazione, non ci parlo da un po’ di tempo, ma troverà una squadra adatta alle sue qualità». DI– «Dialla Juventus? Non è giovanissimo ma io ...

