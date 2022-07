Atalanta | Freuler | 'L'Italia ha sbagliato tutto! Juve e Milan'

Pubblicità

sportli26181512 : Oggi giocherebbero così, le formazioni tipo delle venti squadre della Serie A: ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini,… - sportli26181512 : Oggi giocherebbero così, le formazioni tipo delle venti squadre della Serie A: ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini,… - sportli26181512 : Oggi giocherebbero così, le formazioni tipo delle venti squadre della Serie A: ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini,… -

Calcio Atalanta

Commenta per primo In totale, i calciatori presenti a Clusone al primo giorno di ritiro erano 25 : Bertini, Boga, Cissè, Demiral, de roon, Djimsiti, Ederson,, Hateboer, Ilicic, Koopminers, Lammers, Maehle, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Okoli, Palomino, Rossi, Sportiello, Scalvini, Zapata, Zappacosta, Zortea e Cambiaghi, che si è allenato a parte ...di Fabio Gennari Da ieri (7 luglio), sono tornati al lavoro anche Cambiaghi , Demiral , Djimsiti ,, Hateboer , Koopmeiners , Maehle , Malinovskyi , Okoli e Scalvini : per loro visite mediche e test fisici, ma soprattutto fine delle vacanze e ritorno al lavoro in vista della prossima ... L'Atalanta non molla Koop, Freuler non più incedibile se arriva un centrocampista Nell'Atalanta mancherà Freuler, mentre Sassuolo e Torino dovranno fare rispettivamente a meno di Maxime Lopez e Buongiorno; nella Lazio l'esordio del neo-acquisto Casale dovrà essere rimandato di una ...Prima rete per Ederson, poi doppietta di Muriel e gol di Zapata a chiudere la prima frazione. Nella ripresa arrivano anche la doppietta di Boga, quella di Malinovsky e le marcature di Cisse e Pasalic.