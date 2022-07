Aston Martin, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita nuovo azionista (Di venerdì 15 luglio 2022) Grandi manovre in casa Aston Martin. Con la campagna 2022 in Formula 1 che naviga in acque deludenti , è sul fronte finanziario e strettamente legato alla composizione azionaria che si registrano ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 15 luglio 2022) Grandi manovre in casa. Con la campagna 2022 in Formula 1 che naviga in acque deludenti , è sul fronte finanziario e strettamente legato alla composizione azionaria che si registrano ...

Pubblicità

Motorsport_IT : #F1 | Nuovi investitori sauditi entrano in #AstonMartin #Formula1 | #F12022 - lautomobile_ACI : Ossigeno per la casse di Aston Martin. - fuoripistanet : l'Aston Martin ha assicurato di essere in trattativa con Sebastian Vettel per rinnovargli il contratto al termine d… - calslaughs : Al meccanico dell'Aston Martin mix perfetto tra Charles e Martin Garrix: piacere mi chiamo Margherita, sono libera… - Maignangioia : Dopo l'esperienza ai box Aston Martin ha capito che c'era abbastanza potenziale per farci 10 stagioni del documenta… -