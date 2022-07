Asse Salvini-Berlusconi | nessun governicchio Mai più ostaggi della sinistra

(Di venerdì 15 luglio 2022)tra Silvioe Matteosull'ipotesi di elezioni politiche anticipate. Il Cavaliere prova a tenere Forza Italia nell'alveo«responsabilità», nel giorno delle dimissioni di Mario Draghi dopo l'uscita del M5s dall'Aula durante il voto di fiducia al decreto Aiuti al Senato. Mentre il segretario leghista, ancora molto impegnato a cercare di allontanare da sè l'immagine del «distruttore» di maggioranze, incentra la comunicazione del partito sulla richiesta di «ridare la parola agli italiani». Anche se è ancora da capire se la Lega deciderà di sfilarsi dalla maggioranza in un eventuale voto di fiducia a Draghi, mercoledì alle Camere.si erano sentiti martedì e si sono risentiti ieri. Nel colloquio, i leader di FI e Lega hanno concordato ...

