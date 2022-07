Ascolti TV | Giovedì 14 Luglio 2022. Floppa lo Speciale TG1 (1,22 mln – 8.9%), prevale Summer Hits (11.8% – 1,38 mln). Scherzi a Parte 10.3%. Maratona Mentana 4.8% (Di venerdì 15 luglio 2022) De Martino - Delogu Nella serata di ieri, Giovedì 14 Luglio 2022, su Rai1 – dalle 21.30 alle 23.34 – TG1 – Crisi di Governo ha interessato 1.226.000 spettatori pari all’8.9%. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 1.161.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Tim Summer Hits ha interessato 1.389.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 1.149.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Scalfari – A Sentimental Journey ha raccolto davanti al video 436.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 846.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 684.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 Cops – Una Banda di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 luglio 2022) De Martino - Delogu Nella serata di ieri,14, su Rai1 – dalle 21.30 alle 23.34 – TG1 – Crisi di Governo ha interessato 1.226.000 spettatori pari all’8.9%. Su Canale 5 la replica diha raccolto davanti al video 1.161.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Timha interessato 1.389.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 1.149.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Scalfari – A Sentimental Journey ha raccolto davanti al video 436.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 846.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 684.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 Cops – Una Banda di ...

