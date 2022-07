Ascolti Tv analisi 14 luglio 2022: Delogu e De Martino se la cantano e se la suonano. Draghi out: Maggioni flop, “Zona Bianca” meglio di “In Onda”. Donne del calcio al 15,8%, Vingegaard vs. Pogacar al 20% (Di venerdì 15 luglio 2022) Ascolti al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 3,361 milioni e 23,7%; Tg5 2,7 milioni e 18,7%. TechetecheTe 2,435 milioni di spettatori ed il 15,56%. Day time e serata difficili da decodificare per gli uomini deputati ai palinsesti delle reti principali giovedì 14 luglio. Le dimissioni annunciate e poi pronunciate da Mario Draghi (ma non accettate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha rinviato il governo al Parlamento), la morte di Eugenio Scalfari, ma anche quella di Ivana Trump, la partita pomeridiana della Nazionale femminile di calcio, l’arrivo in salita del Tour de France hanno caratterizzato la giornata, destabilizzando la griglia e i contenuti ordinari. Su Rai1 al posto di Don Matteo è andato lo speciale sulla crisi del Tg1 e Canale 5 ha risposto Scherzi a parte. Rai2 ha proposto la terza puntata ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 15 luglio 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 3,361 milioni e 23,7%; Tg5 2,7 milioni e 18,7%. TechetecheTe 2,435 milioni di spettatori ed il 15,56%. Day time e serata difficili da decodificare per gli uomini deputati ai palinsesti delle reti principali giovedì 14. Le dimissioni annunciate e poi pronunciate da Mario(ma non accettate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha rinviato il governo al Parlamento), la morte di Eugenio Scalfari, ma anche quella di Ivana Trump, la partita pomeridiana della Nazionale femminile di, l’arrivo in salita del Tour de France hanno caratterizzato la giornata, destabilizzando la griglia e i contenuti ordinari. Su Rai1 al posto di Don Matteo è andato lo speciale sulla crisi del Tg1 e Canale 5 ha risposto Scherzi a parte. Rai2 ha proposto la terza puntata ...

