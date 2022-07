ASCOLTI TV 14 LUGLIO 2022: VINCE IL TIM SUMMER HITS (11,8%), LA CRISI DI GOVERNO TRA TG1 (8,9%), ZONA BIANCA (7%) E IN ONDA (5,1%), SCHERZI A PARTE (10,3%), ITALIA-ISLANDA (15,8%), IL TOUR TOCCA IL 20% (Di venerdì 15 luglio 2022) ASCOLTI TV 14 LUGLIO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 591 15.40Tg1 – 806 19.06UnoMattina Estate – 534 13.37Camper – 1071 13.15Tg1 – 2835 24.27Tg1 Ed. Straordinaria – 884 9.84Don Matteo – non in ONDASei Sorelle – non in ONDATg1 – v. nettoTg1 Economia – non in ONDAEstate in Diretta Mini – non in ONDARai Sport – 1302 13.68ITALIA-ISLANDA – 1596 15.82Tg1 – 3361 23.70TecheTecheTè – 2435 15.56Tg1 Ed. Straordinaria – 1226 8.87 512 6.75 90 6.75 890 10.66Speciale Tg1 + In Guerra per Amore – 352 5.53 + 143 4.50 Prima Pagina – xTg5 – 999 23.79Morning News – 706 19.06Morning News – 703 18.47Forum (R) – 1307 19.67Tg5 – 2514 22.41Beautiful – 2173 ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 15 luglio 2022)TV 14· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 591 15.40Tg1 – 806 19.06UnoMattina Estate – 534 13.37Camper – 1071 13.15Tg1 – 2835 24.27Tg1 Ed. Straordinaria – 884 9.84Don Matteo – non inSei Sorelle – non inTg1 – v. nettoTg1 Economia – non inEstate in Diretta Mini – non inRai Sport – 1302 13.68– 1596 15.82Tg1 – 3361 23.70TecheTecheTè – 2435 15.56Tg1 Ed. Straordinaria – 1226 8.87 512 6.75 90 6.75 890 10.66Speciale Tg1 + In Guerra per Amore – 352 5.53 + 143 4.50 Prima Pagina – xTg5 – 999 23.79Morning News – 706 19.06Morning News – 703 18.47Forum (R) – 1307 19.67Tg5 – 2514 22.41Beautiful – 2173 ...

