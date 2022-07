Arriva ' Apocalisse4800' il nuovo anticiclone africano

Leggi su agi

(Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - In arrivo unda record, che coinvolgerà almeno mezza Europa. La sesta ondata di caldo ha iniziato a colpire la penisola Iberica con 45/46 C all'ombra e si espande in queste ore verso l'Italia, spiega il sito 'www.iLMeteo.it': si tratta di '', ilche prende il nome dall'eccezionale caldo presente anche in quota, sulle montagne. Il clima 'impazzito' portera' lo zero termico fino a 4.800 metri. Le temperature, dunque, non andranno oggi sottozero nemmeno sul monte Bianco. Con questa nuova spinta africana, nella lista 'rovente' dei Paesi a rischio caldo estremo potrebbero essere inserite anche Germania, Danimarca e persino Inghilterra, Irlanda e Scozia. In Italia, '' già da oggi porterà un primo assaggio di una lunga ...