Aria condizionata in auto, quanto mi costi? I consigli cruciali prima delle vacanze (Di venerdì 15 luglio 2022) Quasi 30 milioni di italiani partiranno o sono già partiti per le vacanze: secondo i dati Demoskopika pubblicati da Ansa, 9 milioni hanno già prenotato la propria villeggiatura. Dove andranno, ma soprattutto con quali mezzi di trasporto? In molti si sposteranno in auto, in quella che potrebbe essere una delle estati più calde di sempre (con temperature vicine a quelle record del 2003). Fondamentale compagna di viaggio, l’Aria condizionata sarà cruciale per chi sceglie di spostarsi in automobile. A proposito, attenzione: dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una nuova norma del Codice stradale che punisce, con multe salate, fino a 444 euro, chi tiene accesa l’Aria condizionata nell’auto in sosta. Per evitare ulteriori brutte ... Leggi su udine20 (Di venerdì 15 luglio 2022) Quasi 30 milioni di italiani partiranno o sono già partiti per le: secondo i dati Demoskopika pubblicati da Ansa, 9 milioni hanno già prenotato la propria villeggiatura. Dove andranno, ma soprattutto con quali mezzi di trasporto? In molti si sposteranno in, in quella che potrebbe essere unaestati più calde di sempre (con temperature vicine a quelle record del 2003). Fondamentale compagna di viaggio, l’sarà cruciale per chi sceglie di spostarsi inmobile. A proposito, attenzione: dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una nuova norma del Codice stradale che punisce, con multe salate, fino a 444 euro, chi tiene accesa l’nell’in sosta. Per evitare ulteriori brutte ...

Pubblicità

Corriere : Attenzione all’aria condizionata in auto: multe fino a 444 euro - cl_audiab : @AndreaVenanzoni @EusapiaMaria Soprattutto se non hai l’aria condizionata! - MastriTina : @ercorridore @visionaria_io @avantibionda @nelloscavo Disse il guerrafondaio vero. Ma quanto ti piace guardare dal… - Annakyara76 : RT @Paolo3_P: Normies impazziti perché si è dimesso uno che dice che bisogna scegliere tra la pace e l’aria condizionata e che se non ti va… - Ayrton1900 : @CarloCalenda Un comizio con la giacca? Allora avete l'aria condizionata. Mó glielo dico a Draghi... -