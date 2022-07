Appia nel mito, Popolizio racconta Pier Paolo Pasolini (Di venerdì 15 luglio 2022) Si chiama Appia NEL mito, la manifestazione dedicata agli echi di voci e suoni dal passato per raccontare il presente. E in questo appuntamento si misura con un gigante come Pier Paolo Pasolini. A farlo l’attore Massimo Popolizio, questa sera 15 luglio a Villa Torlonia a Frascati, nell’hinterland romano, lungo proprio la via Appia. In scena quindi un omaggio a Pasolini, intitolato Una Storia Romana, in cui l’attore si accompagna con le musiche eseguite dal vivo al violoncello da Giovanna Famulari. Lo spettacolo racconta la vita e le opere di PPP, celebre acronimo dello scrittore, intellettuale e regista nato a Bologna, ma che a Roma ha vissuto scritto e trovato la morte, assassinato nel 1975. Da sinistra: ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 luglio 2022) Si chiamaNEL, la manifestazione dedicata agli echi di voci e suoni dal passato perre il presente. E in questo appuntamento si misura con un gigante come. A farlo l’attore Massimo, questa sera 15 luglio a Villa Torlonia a Frascati, nell’hinterland romano, lungo proprio la via. In scena quindi un omaggio a, intitolato Una Storia Romana, in cui l’attore si accompagna con le musiche eseguite dal vivo al violoncello da Giovanna Famulari. Lo spettacolola vita e le opere di PPP, celebre acronimo dello scrittore, intellettuale e regista nato a Bologna, ma che a Roma ha vissuto scritto e trovato la morte, assassinato nel 1975. Da sinistra: ...

