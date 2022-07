Anzio, quattro giornate ecologiche per il conferimento gratuito dei rifiuti ingombranti (Di venerdì 15 luglio 2022) Anzio – Sabato 23 luglio a Piazza Roma – Villa Claudia, domenica 24 luglio nell’area del mercato settimanale di Anzio Colonia, sabato 30 luglio a Piazzale Antium ad Anzio Due e domenica 31 luglio in Via delle Boungaville a Lavinio mare: sono quattro le giornate ecologiche della Città di Anzio, dedicate alle famiglie del territorio, programmate dall’Amministrazione De Angelis e dall’azienda Ambiente Energia e Territorio, per dare impulso alla raccolta differenziata, in continuo e considerevole miglioramento. Nelle quattro giornate ecologiche, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, i cittadini ed i villeggianti potranno conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti, come mobili, materassi, ecc. ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– Sabato 23 luglio a Piazza Roma – Villa Claudia, domenica 24 luglio nell’area del mercato settimanale diColonia, sabato 30 luglio a Piazzale Antium adDue e domenica 31 luglio in Via delle Boungaville a Lavinio mare: sonoledella Città di, dedicate alle famiglie del territorio, programmate dall’Amministrazione De Angelis e dall’azienda Ambiente Energia e Territorio, per dare impulso alla raccolta differenziata, in continuo e considerevole miglioramento. Nelle, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, i cittadini ed i villeggianti potranno conferire gratuitamente i, come mobili, materassi, ecc. ...

Pubblicità

AlexiaSSL : RT @bagnariol_luca: No no vaffanculo, fino a quando non vedo quella cazzo di foto davanti al muretto non mi esprimo sulla vicenda Romagnoli… - flamanc24 : RT @bagnariol_luca: No no vaffanculo, fino a quando non vedo quella cazzo di foto davanti al muretto non mi esprimo sulla vicenda Romagnoli… - milivnkovic : RT @bagnariol_luca: No no vaffanculo, fino a quando non vedo quella cazzo di foto davanti al muretto non mi esprimo sulla vicenda Romagnoli… - bagnariol_luca : No no vaffanculo, fino a quando non vedo quella cazzo di foto davanti al muretto non mi esprimo sulla vicenda Romag… -