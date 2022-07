Antonella Clerici travolta dalle polemiche per colpa di Mario Draghi e della crisi di Governo (Di venerdì 15 luglio 2022) Mai come in queste ore Antonella Clerici è apparsa così attiva sui social e tutto per via della crisi di Governo in atto. Per Mario Draghi è arrivato il momento di abdicare, o forse no visto che il Presidente Mattarella ha detto no alle sue dimissioni, ma, intanto, la conduttrice è apparsa pubblicata sui social scrivendo un suo pensiero che l’ha spinta nel bel mezzo delle polemiche. Antonella Clerici non può dire la sua perché è stata alla conduzione di un programma per signore che strizza l’occhio ai bambini? Da quanto si evince dai commenti che si leggono su Twitter sembra proprio di sì. In molti hanno pregato la conduttrice di rimanere in silenzio perché sicuramente poco incline alla politica, altri ancora ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Mai come in queste oreè apparsa così attiva sui social e tutto per viadiin atto. Perè arrivato il momento di abdicare, o forse no visto che il Presidente Mattarella ha detto no alle sue dimissioni, ma, intanto, la conduttrice è apparsa pubblicata sui social scrivendo un suo pensiero che l’ha spinta nel bel mezzo dellenon può dire la sua perché è stata alla conduzione di un programma per signore che strizza l’occhio ai bambini? Da quanto si evince dai commenti che si leggono su Twitter sembra proprio di sì. In molti hanno pregato la conduttrice di rimanere in silenzio perché sicuramente poco incline alla politica, altri ancora ...

