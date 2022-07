Antipasto Magico | 3 gusti diversi su un’unica pasta sfoglia! Velocissimo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 luglio 2022) Cerchi l’perfetto da realizzare e che allo stesso tempo non ti porti via ore e ore di preparazione? Bene: in 5 minuti potrai realizzare un impasto con i fiocchi! I quadratini salati ripieni sono una sorta di street food stuzzicante perfetti da servire ai propri ospiti. Lasfoglia ha il compito di avvolgere il ripieno che sarà saporito e gustoso. I tuoi ospiti li mangeranno in pochissimi minuti e stai certo che ne chiederanno altri! Quadratini salati ripieni: ingredienti. Per realizzare questodobbiamo selezionare i seguenti ingredienti: 50 gr di salsa di pomodoro 100 gr di mortadella 500 gr disfoglia 100 gr di prosciutto crudo 10 gr di sesamo 25 gr di parmigiano grattugiato 3 gr di pepe nero 5 gr di sale 1 uovo Procedimento: ci vorranno solo cinque minuti. In ...