Ancora stragi di civili L’Aja | giustizia internazionale per i crimini di guerra Invasione russa dell' Ucraina

Pubblicità

LallaLaLella : È incredibile che ci sia bisogno ancora di dirlo, MA, quando ci sono delle stragi non dovete condividere le foto de… - alessan70044313 : @vale_ot7_ARMY Che stragi che ha fatto e ancora fa ?? - Giordan48430646 : RT @Io_e_basta__: La stragi che misero fine alla vita di #Falcone e #Borsellino hanno condizionato la mia adolescenza e rafforzato i miei… - Mary85835083 : RT @Io_e_basta__: La stragi che misero fine alla vita di #Falcone e #Borsellino hanno condizionato la mia adolescenza e rafforzato i miei… - Marc30680 : RT @Io_e_basta__: La stragi che misero fine alla vita di #Falcone e #Borsellino hanno condizionato la mia adolescenza e rafforzato i miei… -

Il Manifesto

Purtroppo ad oggi il diritto alla verità sulledel '92 non è stato appagato, continuandooggi ad essere convinti che Stato e Mafia sono le facce di un'unica medaglia. Il rischio - ...Del resto, a 30 anni dalledel '92, c'èmolto lavoro da fare per far emergere quelle verità indicibili e che sembrano essere seppellite nei meandri della nostra Repubblica. Con questo ... Missile dal Mar Nero su Vinnytsia, una strage Ancora si contano le vittime di Chasiv Yar e nel centro dell’Ucraina un altro palazzo è andato distrutto da bombardamenti russi. Altra strage di civili. Da ieri a L’Aja la corte di giustizia si occupa ...A pochi giorni dal trentennale della Strage di Via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i ...