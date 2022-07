Anatomia della peggiore crisi di sistema dell’Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) Ore più buie, Titanic, ultimi giorni di Pompei, uragano? Iperboli esaurite per classificare la mossa scellerata e disperata contro Mario Draghi del Movimento 5 Stelle, nato dal nulla e che sta masochisticamente ritornando al nulla. Dal “vaffa” alla pochette, l’ideogramma di uno schieramento pseudo politico che ha devastato l’Italia e sta continuando a stravolgere l’interesse nazionale del Paese, riverbera e mette a nudo in questi giorni tutta la propria peggiore immagine deteriore. Altro che ore più buie e ultimi giorni prima dell’eruzione del vulcano politico italiano, l’irredimibilità dei 5 Stelle è arrivata al punto di provocare le dimissioni di un premier come Mario Draghi, rarissimo esempio di leader italiano considerato unanimemente ai vertici internazionali della capacità e dell’intelligenza politica. Dimissioni premeditate per una serie di ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) Ore più buie, Titanic, ultimi giorni di Pompei, uragano? Iperboli esaurite per classificare la mossa scellerata e disperata contro Mario Draghi del Movimento 5 Stelle, nato dal nulla e che sta masochisticamente ritornando al nulla. Dal “vaffa” alla pochette, l’ideogramma di uno schieramento pseudo politico che ha devastato l’Italia e sta continuando a stravolgere l’interesse nazionale del Paese, riverbera e mette a nudo in questi giorni tutta la propriaimmagine deteriore. Altro che ore più buie e ultimi giorni prima dell’eruzione del vulcano politico italiano, l’irredimibilità dei 5 Stelle è arrivata al punto di provocare le dimissioni di un premier come Mario Draghi, rarissimo esempio di leader italiano considerato unanimemente ai vertici internazionalicapacità e dell’intelligenza politica. Dimissioni premeditate per una serie di ...

