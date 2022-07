Amici, Kledi Kadiu svela il reale motivo per cui ha lasciato il talent di canale 5 (Di venerdì 15 luglio 2022) Kledi Kadiu è sempre stato il ballerino “braccio destro” di Maria De Filippi. Per diversi anni lo abbiamo visto dapprima a C’è Posta per te per svariati anni, poi come ballerino professionista e anche come professore nel talent Amici. Adesso invece lo rivediamo spesso come giudice esterno, chiamato dalla padrona di casa per valutare gli alunni ballerini delle edizioni in corso. A parte queste rare apparizioni, l’ex professore di Amici, ha deciso di allontanarsi dalla televisione e dedicarsi totalmente ad altri progetti lavorativi e professionali. Non ha mai abbandonato però la sua professione di ballerino, infatti ancora oggi insegna in una famosa scuola di danza. Numerosi gli utenti che si sono chiesti come mai però questa decisione di abbandonare i programmi di Maria, visto il legame che li ha sempre ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 luglio 2022)è sempre stato il ballerino “braccio destro” di Maria De Filippi. Per diversi anni lo abbiamo visto dapprima a C’è Posta per te per svariati anni, poi come ballerino professionista e anche come professore nel. Adesso invece lo rivediamo spesso come giudice esterno, chiamato dalla padrona di casa per valutare gli alunni ballerini delle edizioni in corso. A parte queste rare apparizioni, l’ex professore di, ha deciso di allontanarsi dalla televisione e dedicarsi totalmente ad altri progetti lavorativi e professionali. Non ha mai abbandonato però la sua professione di ballerino, infatti ancora oggi insegna in una famosa scuola di danza. Numerosi gli utenti che si sono chiesti come mai però questa decisione di abbandonare i programmi di Maria, visto il legame che li ha sempre ...

