Ambra | significato e origine del nome

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ilderiva dalla parola omonima, che può indicare tanto la pietra preziosatanto quanto il colore. Il termine trova la sua etimologia nell’arabo ???? (‘anbar), che indicava l’grigia. In Europa il senso venne esteso, senza apparente spiegazione, anche alla resina (quella che è comunemente chiamata anche), che precedentemente era chiamata electrum, da ???????? (elektron, propriamente “”). Lo stessodi questoè condiviso anche dai nomi Gintaras ed Elettra. La forma inglese Amber cominciò ad essere usata comeproprio verso la fine del XIX secolo, ma divenne popolare solo dopo la pubblicazione del romanzodi Kathleen Winsor, edito nel ...

