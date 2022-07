"Amber Heard ha solo tre opzioni dopo la sentenza del giudice", rivela un noto avvocato (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo un noto avvocato statunitense Amber Heard ha solo tre opzioni per uscire dalla pessima situazione finanziaria in cui si trova: 'Potrebbe dichiarare bancarotta'. L'avvocato Richard Mitry, della compagnia Mitry Lawyers, ha affermato che le opzioni di Amber Heard sono soltanto tre in questo momento: l'attrice può trovare il modo di pagare l'intero importo ordinato dal tribunale al suo ex marito Johnny Depp, può dichiarare bancarotta oppure può fare ricorso. Le osservazioni di Mitry arrivano dopo che un giudice della Virginia ha negato all'attrice la sua richiesta di un nuovo processo dopo che il team legale della signora Heard ha sostenuto che uno ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo unstatunitensehatreper uscire dalla pessima situazione finanziaria in cui si trova: 'Potrebbe dichiarare bancarotta'. L'Richard Mitry, della compagnia Mitry Lawyers, ha affermato che ledisono soltanto tre in questo momento: l'attrice può trovare il modo di pagare l'intero importo ordinato dal tribunale al suo ex marito Johnny Depp, può dichiarare bancarotta oppure può fare ricorso. Le osservazioni di Mitry arrivanoche undella Virginia ha negato all'attrice la sua richiesta di un nuovo processoche il team legale della signoraha sostenuto che uno ...

Agenzia_Ansa : Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp #ANSA - dardo82 : RT @simonasiri: Comunque vorrei ricordarvi che - in una fusione delle due notizie che stanno dominando i social - Elon Musk per un periodo… - elidimaggio : RT @simonasiri: Comunque vorrei ricordarvi che - in una fusione delle due notizie che stanno dominando i social - Elon Musk per un periodo… - h0ecate : @nuclearfamily tra l'altro ha anche aggredito verbalmente un amico trans di Amber Heard........ - ParliamoDiNews : Johnny Depp, annullamento negato ad Amber Heard: `Sapeva del giurato` #amberheard @realamberheard #benchew… -