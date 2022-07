Alvino | “Il Napoli farà tre acquisti con i soldi di Koulibaly | l’ho sentito nei corridoi dell’Hotel Rosatti”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 15 luglio 2022) CALCIOMERCATO. “Ilchiuderà tre operazioni di mercato in questa sessione estiva dopo la cessione di Kalidou”. Ne è convinto il giornalista Carloche, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, dichiara in collegamento da Dimaro: “Ieri tra ideltel che ospita ilin Val di Sole ho origliato i nomi che sta cercando la società partenopea, nel mirino c’è Diallo per la difesa, si parla di Keylor Navas per la porta, in attacco si fa il nome di Simeone“. Infineconclude: “La vera grande suggestione di mercato porta all’argentino Paulo Dybala, è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco partenopeo. Luciano Spalletti vorrebbe che lo ...