All'orizzonte il voto anticipato ma si tratta per blindare Draghi (Di venerdì 15 luglio 2022) - E' in atto il tentativo trasversale all'interno dei partiti della maggioranza di mantenere in sella il premier dimissionario, dopo il previsto dibattito parlamentare e di proseguire così la ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 luglio 2022) - E' in atto il tentativo trasversale all'interno dei partiti della maggioranza di mantenere in sella il premier dimissionario, dopo il previsto dibattito parlamentare e di proseguire così la ...

Pubblicità

Giozln73 : #laSensazione é come un faro nella notte buia, come una luce che si leva all’orizzonte e rischiara tutto ciò che ab… - Dear_Inanna_Z : RT @lucadeas: La #quartadose del vaccino funziona per il virus così come le sanzioni alla Russia funzionano per la guerra. Stessi mandanti,… - Ilaria89965081 : RT @lucadeas: La #quartadose del vaccino funziona per il virus così come le sanzioni alla Russia funzionano per la guerra. Stessi mandanti,… - ereticoerrante : RT @lucadeas: La #quartadose del vaccino funziona per il virus così come le sanzioni alla Russia funzionano per la guerra. Stessi mandanti,… - SEMPER_DX : RT @lucadeas: La #quartadose del vaccino funziona per il virus così come le sanzioni alla Russia funzionano per la guerra. Stessi mandanti,… -