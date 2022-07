Allarme Unhcr | cinque milioni di sfollati nel Sahel

Pubblicità

Lo afferma l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati,. Alla fine di giugno, 4,8 milioni di persone risultano sfollate in Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger. "Il Paese più colpito ...... Assistente Alto Commissarioper la Protezione. "Questa valutazione ci dimostra l'estensione ... È l'lanciato da Oxfam e Emergency, membri della People's Vaccine Alliance, alla vigilia dell'...Lo afferma l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati, Unhcr. Alla fine di giugno, 4,8 milioni di persone risultano sfollate in Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger. "Il Paese più ...