Alessandra Amoroso ed Emma Marrone hanno litigato? La cantante salentina giustifica così l'assenza al concerto (Di venerdì 15 luglio 2022) Alessandra Amoroso è una di quelle artiste che nel corso degli anni hanno ottenuto un successo stratosferico. Diventata famosa grazie alla sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi, lo scorso 13 luglio si è esibita allo stadio San Siro davanti a circa 40.000 persone. Ma tra i vari artisti che l'hanno accompagnata, all'appello mancava la sua amica Emma. Un po' di maretta? Scopriamolo insieme. Alessandra Amoroso si è affermata tra le artiste più influenti del panorama musicale italiano. E il suo concerto al San Siro di Milano lo conferma. Alessandra, che di recente è stata protagonista di un'aspra bufera nei suoi confronti per aver negato un autografo a una fan, ha fatto davvero tanta strada. Esibirsi su quel palcoscenico è un sogno per ...

IlContiAndrea : Ah e poi c’è da aggiungere che questa cantante ha cantato per 2 ore e 40, senza trucchi né inganni. Gavetta e studi… - TicketOneIT : ?Dopo lo spettacolo emozionante di San Siro @AmorosoOF annuncia il #TuttoAccadeTour nei palazzetti! ??Biglietti in… - IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - malpensandot1 : RT @lavertigineee: alessandra amoroso quando le chiedono foto e autografi - silviarkive : Alessandra amoroso non dovrebbe fare i concerti, li fa a Milano e come si sentono i fan del sud? Ah ci pensi? O tutti o nessuno ! -