Albo d’oro Champions League: dominio assoluto dei Blancos (Di venerdì 15 luglio 2022) La coppa dalle “grandi orecchie” ha una storia importantissima ed è amata, e seguita, da ogni tifoso, a prescindere dal proprio tifo e credo calcistico. Sebbene il Real Madrid domini indisturbato la classifica, andiamo a scoprire l’Albo d’oro Champions League, con le due milanesi che si fanno largo tra le big europee, con il Milan che vanta il secondo posto e l’Inter più in basso, ma comunque tra le prime otto. Champions League, Albo d’oro Una competizione bellissima, magica e piena di colpi di scena, che ha spesso visto finali incredibili e ha divertito i veri amanti del calcio. I Blancos vantano l’ultimo successo e anche la vetta con ben 14 coppe portate a casa, su 17 finali disputate. In seconda posizione – ma molto distante – è il ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 15 luglio 2022) La coppa dalle “grandi orecchie” ha una storia importantissima ed è amata, e seguita, da ogni tifoso, a prescindere dal proprio tifo e credo calcistico. Sebbene il Real Madrid domini indisturbato la classifica, andiamo a scoprire l’, con le due milanesi che si fanno largo tra le big europee, con il Milan che vanta il secondo posto e l’Inter più in basso, ma comunque tra le prime otto.Una competizione bellissima, magica e piena di colpi di scena, che ha spesso visto finali incredibili e ha divertito i veri amanti del calcio. Ivantano l’ultimo successo e anche la vetta con ben 14 coppe portate a casa, su 17 finali disputate. In seconda posizione – ma molto distante – è il ...

Pubblicità

Ciclonews_biz : Albo d’oro maglia a Pois Tour de France UNA ICONA DEL #TourDeFrance - Giallo585 : @AloBrasil1974 Come no?!Campioni incredibili giocavano nella provincia italiana, noi facevamo collezione di palloni… - lawxzss : RT @CarovillanoR: Domani grande serata di calcio! Scende in campo, addirittura, il @sanmarinotr (Tre Penne Galazzano) che cercherà di esser… - CarovillanoR : Domani grande serata di calcio! Scende in campo, addirittura, il @sanmarinotr (Tre Penne Galazzano) che cercherà di… - antonio_race : @Bruniello19 @GianguidT Concordo Però se hai onestà di giudizio vedi albo d'oro serie A , è un discorso tutto del… -