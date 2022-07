Al centro della trama la disastrosa intervista del Duca a Newsnight sul legame con Jeffrey Epstein. In questi giorni la ricerca del cast (Di venerdì 15 luglio 2022) Foto Getty/AP) Quella che il principe Andrea ha concesso, nel 2019, alla BBC, è un’intervista che ha fatto la storia. Sì, la storia delle peggiori interviste mai concesse da qualcuno in televisione. Il figlio della Regina Elisabetta, per tentare di autodifendersi dalle accuse sulle frequentazioni con Jeffrey Epstein, scelse di chiacchierare con un giornalista davanti alla telecamera. Il risultato? Una chiacchierata goffa, confusa e distaccata che ha avuto un effetto boomerang sull’immagine del Duca di Edimburgo. Cercava di stare a galla. E invece si è autoaffondato. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUL PRINCIPE ANDREA Andrea di York: la disastrosa intervista diventerà un film È di queste ore la notizia che proprio quell’intervista diventerà un film. In ... Leggi su amica (Di venerdì 15 luglio 2022) Foto Getty/AP) Quella che il principe Andrea ha concesso, nel 2019, alla BBC, è un’che ha fatto la storia. Sì, la storia delle peggiori interviste mai concesse da qualcuno in televisione. Il figlioRegina Elisabetta, per tentare di autodifendersi dalle accuse sulle frequentazioni con, scelse di chiacchierare con un giornalista davanti alla telecamera. Il risultato? Una chiacchierata goffa, confusa e distaccata che ha avuto un effetto boomerang sull’immagine deldi Edimburgo. Cercava di stare a galla. E invece si è autoaffondato. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUL PRINCIPE ANDREA Andrea di York: ladiventerà un film È di queste ore la notizia che proprio quell’diventerà un film. In ...

