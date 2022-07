Affare fatto | firma con il Manchester United | c’è il comunicato

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ilè una delle pretendenti al titolo in Premier League della prossima stagione, l’arrivo di Erik ten Hag ha ridato entusiasmo ad una piazza che lo aveva perso ormai da tempo. Poco fa è arrivato, tramite il profilo social del club, l’annuncio ufficiale dell’acquisto a titolo definitivo di Christian Eriksen. Il trequartista danese torna a calcare un palcoscenico importante dopo il triste episodio di Euro 2020. EriksenColpo importante dei Red Devils, che dopo anni di anonimato vogliono tornare ad essere la squadra da battere in Inghilterra. Il calciatore è perfetto per l’idea di calcio del nuovo allenatore, i presupposti per unattrattivo e vincente ci sono tutti. Come sempre l’ultima parola spetta al campo, Eriksen e compagni avranno l’arduo ...

Commenta per primo Nuovo acquisto in dirittura d'arrivo per la Cremonese, che secondo quanto riporta Sky sta chiudendo l'con il Genoa per l'arrivo di Paolo Ghiglione a titolo definitivo.... oltre ad undi famiglia, è sempre stata un'enorme fonte d'ispirazione . L'andare in chiesa ... La possibilità di avere carta bianca deriva anche dalche Schiaparelli è una maison da sempre ... #futsalmercato, affare fatto: un altro Nazionale al Meta Catania Come riportato dal Corriere dello Sport, Giovanni Simeone ha accettato il Napoli. La trattativa tra l’argentino e il Napoli è ormai definita. Si attende la cessione di Petagna per le firme. “E in ...Era stato preso per giocare un calcio diverso, con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, Allegri invece vuole due ... l’olandese non vuole muoversi e sta bloccando l’affare. In questo contesto potrebbe ...