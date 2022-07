Addio a Ivana Trump | è morta la prima moglie dell' ex presidente Usa

(Di venerdì 15 luglio 2022) Èall'età di 73 anni, imprenditrice, personaggio televisivo e moa, divenuta celebre principalmente per essere stata ladi Donald. "Sono molto rattristato di informare tutti coloro che l'hanno amata, e sono molti, chenella sua casa a New York City", ha scritto sui social l'exdegli Stati Uniti. “Era una donna meravigliosa, bellissima e straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei. Riposa in pace,!”. Come riporta Abc, i paramedici di ...

Marie Zelníková all'epoca del suo matrimonio con Donald Trump