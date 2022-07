Accademia del Lusso presenta la capsule collection dei suoi migliori fashion designer nella sfilata The Clash ad ALTAROMA (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) - Roma, 15 luglio 2022. Creatività, estro, innovazione, tagli laser, 3D, ma anche tanta sartorialità: sono questi i principi a cui sono ispirati i capi realizzati dai 12 fashion designer che hanno calcato la passerella di The Clash, la sfilata-evento organizzata venerdì 15 luglio da Accademia del Lusso negli spazi dell'Ex Caserma Guido Reni nell'ambito della Roma fashion Week, organizzata da ALTAROMA. "L'Accademia del Lusso di Roma - spiega la Direttrice Laura Gramigna - sfila con i suoi talenti. La collezione è ispirata al tema The Clash, uno scontro tra mondo reale e virtuale, ma legato anche alle tradizioni. Si tratta di creazioni particolari, frutto della fusione tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) - Roma, 15 luglio 2022. Creatività, estro, innovazione, tagli laser, 3D, ma anche tanta sartorialità: sono questi i principi a cui sono ispirati i capi realizzati dai 12che hanno calcato la passerella di The, la-evento organizzata venerdì 15 luglio dadelnegli spazi dell'Ex Caserma Guido Reni nell'ambito della RomaWeek, organizzata da. "L'deldi Roma - spiega la Direttrice Laura Gramigna - sfila con italenti. La collezione è ispirata al tema The, uno scontro tra mondo reale e virtuale, ma legato anche alle tradizioni. Si tratta di creazioni particolari, frutto della fusione tra ...

