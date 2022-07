Abbonati per l'Allianz Dome, prima fase verso quota 500 (Di venerdì 15 luglio 2022) TRIESTE . Sono poco più di 400 le tessere staccate dalla pallacanestro Trieste nella prima fase di "Audaci", la campagna abbonamenti lanciata dalla società in vista della prossima stagione. Ancora un ... Leggi su ilpiccolo.gelocal (Di venerdì 15 luglio 2022) TRIESTE . Sono poco più di 400 le tessere staccate dalla pallacanestro Trieste nelladi "Audaci", la campagna abbonamenti lanciata dalla società in vista della prossima stagione. Ancora un ...

Pubblicità

PietroMazzara : Dato abbonamenti: si viaggia verso quota 40 mila tessere. #Milan soddisfatto, ma c’è ancora margine per migliorare… - Oriundo50852211 : @BaldiMarce Dopo una campagna acquisti da 8/9 c’è chi è pronto a rompere i coglioni per criticare e andare contro l… - gaetanostaglian : Non è un prodotto, altrimenti sarebbe già crollato tutto. È fede, passione per la tua squadra. O c'e l'hai oppure i… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Un anno di notizie con il Fatto Quotidiano a un prezzo davvero speciale ?? Fino al 31 agosto 2022 puoi diventare PARTNE… - Gio2020Gio : @GianlucaDaluiso Ma va...sono abbonati alle figure di?? Si dibattono, sanno che sta per arrivare la fine -