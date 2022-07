A Torino dal 26 al 29 settembre gli Stati Generali Mondo Lavoro Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) Torino (ITALPRESS) – Si svolgerà a Torino da lunedì 26 a giovedì 29 settembre la quarta edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro Italia. L’iniziativa è stata presentata presso la Sala Trasparenza della sede della Regione Piemonte.Rivolto principalmente ad aziende di settore, manager, sindacati, istituzioni, imprese, Mondo della formazione, professionisti, ricercatori e studenti, il convegno favorirà un costruttivo confronto sui temi più rilevanti ed urgenti del dibattito contemporaneo sul Mondo del Lavoro: politiche attive, programmi di supporto alle aziende, innovazione, welfare e smartworking, nuove competenze e sostenibilità aziendale.La cerimonia di apertura dell’evento si svolgerà lunedì 26 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022)(ITALPRESS) – Si svolgerà ada lunedì 26 a giovedì 29la quarta edizione degli. L’iniziativa è stata presentata presso la Sala Trasparenza della sede della Regione Piemonte.Rivolto principalmente ad aziende di settore, manager, sindacati, istituzioni, imprese,della formazione, professionisti, ricercatori e studenti, il convegno favorirà un costruttivo confronto sui temi più rilevanti ed urgenti del dibattito contemporaneo suldel: politiche attive, programmi di supporto alle aziende, innovazione, welfare e smartworking, nuove competenze e sostenibilità aziendale.La cerimonia di apertura dell’evento si svolgerà lunedì 26 ...

