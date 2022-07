A Roma nuovo Centro di diabetologia pediatrica al Policlinico Tor Vergata (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos Salute) - nuovo Centro di diabetologia pediatrica al Policlinico Tor Vergata di Roma, una realtà che "nasce con l'obiettivo di prendersi cura del paziente diabetico ponendolo al Centro di un percorso interdisciplinare di eccellenza e favorire l'integrazione interistituzionale tra i diversi livelli di cura, con il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo". Così lo ha presentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervenuto all'inaugurazione con il direttore generale del Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle; il rettore dell'Università di Tor Vergata, Orazio Schillaci; il presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc, e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos Salute) -dialTordi, una realtà che "nasce con l'obiettivo di prendersi cura del paziente diabetico ponendolo aldi un percorso interdisciplinare di eccellenza e favorire l'integrazione interistituzionale tra i diversi livelli di cura, con il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo". Così lo ha presentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervenuto all'inaugurazione con il direttore generale delTor, Giuseppe Quintavalle; il rettore dell'Università di Tor, Orazio Schillaci; il presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc, e ...

fattoquotidiano : Mentre Roma va a fuoco, fra immondizia e parchi invasi dalle erbacce, il nuovo direttore generale di Ama, la munici… - Corriere : Roma, guariti di colpo altri 125 netturbini di Ama (dopo i controlli del nuovo management) - repubblica : Nuovo miracolo in Ama: guariti altri 125 netturbini. Il potere taumaturgico del controllo medico [di Lorenzo d’Albe… - AtletidItalia : 13 anni dopo, Roma è di nuovo capitale del nuoto. “Roma non ha bisogno di presentazioni, il nuoto italiano ormai st… - emiliobolles : RT @Luigiantonio80: Il nuovo stato terapeutico istituito per via pandemica giustificherebbe, ad avviso del tribunale di Roma, l’accettazion… -