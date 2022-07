Pubblicità

zazoomblog : Monreale: “Cinema all’Aperto” al via una rassegna cinematografica - #Monreale: #“Cinema #all’Aperto” -

MonrealeLive

Il Comune diorganizza "all'Aperto", una rassegna cinematografica che si svolgerà nelle serate di 15, 16, 17 luglio a Piazza Guglielmo II alle ore 21:30. Il tema della rassegna è quello dell'...Una commedia nera, in scena sabato 28 maggio alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino, ... Un'intensa carriera fra teatro,e televisione, dagli esordi con Eduardo De Filippo a Quelli ... A Monreale “Cinema all’Aperto”, film in piazza nel segno dell’inclusione MONREALE, 15 luglio – Una rassegna cinematografica estiva in piazza Gugliemo II organizzata e promossa dall’amministrazione comunale per questo fine settimana. Nel cuore della città di Monreale, gli s ...Alla presenza del Primo Cittadino del Comune di Monreale, Dott. Alberto Arcidiacono, si è ufficializzata ieri l’apertura della Sezione dell’Associazione Nazionale del Fante “Sezione di Monreale”, inat ...