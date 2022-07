Zelensky all' Aja | tribunale speciale sui crimini di guerra

Pubblicità

_Nico_Piro_ : mettendo all'indice ogni posizione critica come filo putinismo. Oggi ci troviamo a rincorrere questo fiume di armi… - NGhignoni : RT @tradori: È uscito il libro di Zelensky Scemensky dal titolo: Fino all’ultimo ucraino - TV7Benevento : Ucraina: Zelensky chiede all'Aia tribunale separato per crimini guerra russi - - aascari70 : RT @Anna302478978: LA GERMANIA BLOCCA GLI AIUTI UE ALL'UCRAINA ZELENSKY RIMUOVE L'AMBASCIATORE UCRAINO A BERLINO COSA STA SUCCEDENDO ? HA… - paoloigna1 : RT @_Nico_Piro_: mettendo all'indice ogni posizione critica come filo putinismo. Oggi ci troviamo a rincorrere questo fiume di armi e abbia… -

Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodymyr, intervenendo alla conferenza dell'Aja sull'Ucraina, ha chiesto la creazione di un "tribunale speciale" che giudichi i crimini di guerra russi. . 14 luglio 2022... Papa Francesco intraprenderà un viaggio per Kiev e incontrerà il presidente Volodymyr. L'... Solo pochi giorni fa - in un'intervista rilasciata al Tg1 - lo stesso monsignore aveva aperto'... Zelensky all'Aja, serve un tribunale speciale sui crimini di guerra russi - Europa Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - Il presidente Volodymyr Zelenskyy è intervenuto a una conferenza all'Aia sulla responsabilità della Russia per i crimini in Ucraina, sottolineando come per motivi ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...