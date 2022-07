Zazzaroni: ''Dybala al NapolI? Quasi impossibile per mille ragioni tra le quali i diritti d’immagine'' (Di giovedì 14 luglio 2022) Zazzaroni: ''Milenkovic al NapolI? Non risolve il problema che ha la Fiorentina, cioè quello dell’extra comunitario'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista. Queste le sue parole: “Un modo per rassicurare i tifosi non c’è. Se arrivano Ostigard e Kim non è male, anzi. Avanti ci aspettiamo tanto da Kvaratskhelia e Osimhen. -afferma Zazzaroni - Se si fa un investimentino la squadra non mi dispiacerebbe. Dispiace che quello che doveva accadere lo scorso anno è successo quest’anno con numeri diversi. 40 milioni per Koulibaly, Insigne a zero e Mertens a zero. Deulofeu? Sembrava una cosa vicina, non se ne parla più. Dybala è Quasi impossibile per mille ragioni tra le ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 14 luglio 2022): ''Milenkovic al? Non risolve il problema che ha la Fiorentina, cioè quello dell’extra comunitario'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Ivan, giornalista. Queste le sue parole: “Un modo per rassicurare i tifosi non c’è. Se arrivano Ostigard e Kim non è male, anzi. Avanti ci aspettiamo tanto da Kvaratskhelia e Osimhen. -afferma- Se si fa un investimentino la squadra non mi dispiacerebbe. Dispiace che quello che doveva accadere lo scorso anno è successo quest’anno con numeri diversi. 40 milioni per Koulibaly, Insigne a zero e Mertens a zero. Deulofeu? Sembrava una cosa vicina, non se ne parla più.pertra le ...

