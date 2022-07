Youth Sailing World Championship | due italiane in testa nei 420

(Di giovedì 14 luglio 2022) Correnti forti e un vento che ha tardato ad arrivare hanno caratterizzato la quarta giornata di prove dello2022: l’evento si sta svolgendo in questi giorni nelle acque di The Hague in Olanda. Ad oggi, i risultati sorridono agli atleti italiani: fa sapere con una nota la Federvela, infatti, che Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio comandano la classifica provvisoria nella classe 420., gli italiani in gara Per quanto riguarda il Nations Trophy, assegnato sommando insieme le prestazioni degli atleti, l’Italia si colloca al terzo posto con 51 punti totali. ”É stata una giornata lunga, il vento si è fatto attendere e la pressione della corrente era forte. Solo la classe 420 è riuscita ...

13/07/2022 Primo posto di Pianosi nei KiteFoil Vento leggerissimo e parecchia corrente nella terza giornata delloWorld Championships 2022 non hanno reso possibile disputare le regate delle classi ILCA6 e 29er. Degno di nota il primo posto di Pianosi nei KiteFoil. Classe 420 MASCHILE: 1° Marc ...The combination of Eve McMahon and Rocco Wright have won gold for Ireland at the Allianz Youth Sailing World Championships in The Netherlands ...