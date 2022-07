WWE | Svolta storica per Raw | la PG-Era è ufficialmente finita

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dal 2008 la programmazione WWE è classificata come TV-PG e questo oltre che per adattarsi a delle linee guida ricevute al tempo, era stato fatto anche per commercializzare il prodotto anche nelle fasce di età più basse e soprattutto lo si rese, per quanto possibile, un prodotto anche per famiglie. Fine della PG-Era per Raw Ma a quanto pare anche la PG-Era sembra ormai in procinto di terminare e lasciare spazio ad una nuova classificazione almeno per quanto riguarda Raw su USA Network, ma nulla invece è stato confermato per quanto riguarda Smackdown. Infatti a partire dalla prossima puntata lo show rosso verrà classificato con TV-14 e questo è stato anche confermato dal giornalista Andrew Zarian attraverso un post su Twitter. E’ sicuramente unaper la WWE che ormai da quasi 15 anni era targata come TV-PG, vedremo se questa nuova classificazione darà ...