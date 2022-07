WWE: Roman Reigns raggiunge un importante traguardo come campione indiscusso (Di giovedì 14 luglio 2022) Roman Reigns è rimasto ininterrottamente in WWE come Undisputed Universal Champion. L’Head Of The Table non si è mai fermato dal suo ritorno nel 2020 e non mostra segni di cedimento a breve. Il Tribal Chief ha sconfitto Brock Lesnar a WrestleMania 38 per diventare campione universale indiscusso. Da allora, ha fatto sporadiche apparizioni in TV. Grande obiettivo Di recente Reigns ha raggiunto un’importante traguardo: è stato infatti l’Undisputed Universal Champion per 100 giorni. Tuttavia, finora ha difeso i titoli solo una volta, contro Matt Riddle. Per la cronaca, Roman difenderà i suoi titoli contro Brock Lesnar in un Last Man Standing match a SummerSlam. Vedremo se riuscirà a mantenere le cinture o meno. Eco il post: ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 14 luglio 2022)è rimasto ininterrottamente in WWEUndisputed Universal Champion. L’Head Of The Table non si è mai fermato dal suo ritorno nel 2020 e non mostra segni di cedimento a breve. Il Tribal Chief ha sconfitto Brock Lesnar a WrestleMania 38 per diventareuniversale. Da allora, ha fatto sporadiche apparizioni in TV. Grande obiettivo Di recenteha raggiunto un’: è stato infatti l’Undisputed Universal Champion per 100 giorni. Tuttavia, finora ha difeso i titoli solo una volta, contro Matt Riddle. Per la cronaca,difenderà i suoi titoli contro Brock Lesnar in un Last Man Standing match a SummerSlam. Vedremo se riuscirà a mantenere le cinture o meno. Eco il post: ...

