WWE: Big E potrebbe non tornare sui ring? Ecco lo stato del suo infortunio (Di giovedì 14 luglio 2022) Uno dei wrestlers ai box in questo momento è Big E, il quale, dal mese di marzo, è stato lontano dagli show della compagnia di Stamford a causa di un grave infortunio al collo, che pare possa tenerlo lontano dalle scene per tanto altro tempo, se non per sempre. I tempi di recupero stimati sono di un anno o più, ma Ecco le dichiarazioni del membro del New Day rilasciate ai microfoni di TMZ. L’attesa insostenibile “Riesco a vivere abbastanza normalmente. Ma il mio collo non è in uno stato nel quale io possa pensare ad altro, dunque tornare a lottare non ha senso al momento. Per me, al momento, aspettare fino a marzo è difficile. Non voglio spendere troppo tempo a preoccuparmi o stressarmi per queste cose. Sto solamente cercando di vivere la mia vita. In tutta onestà, la mia filosofia di vita ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 14 luglio 2022) Uno dei wrestlers ai box in questo momento è Big E, il quale, dal mese di marzo, èlontano dagli show della compagnia di Stamford a causa di un graveal collo, che pare possa tenerlo lontano dalle scene per tanto altro tempo, se non per sempre. I tempi di recupero stimati sono di un anno o più, male dichiarazioni del membro del New Day rilasciate ai microfoni di TMZ. L’attesa insostenibile “Riesco a vivere abbastanza normalmente. Ma il mio collo non è in unonel quale io possa pensare ad altro, dunquea lottare non ha senso al momento. Per me, al momento, aspettare fino a marzo è difficile. Non voglio spendere troppo tempo a preoccuparmi o stressarmi per queste cose. Sto solamente cercando di vivere la mia vita. In tutta onestà, la mia filosofia di vita ...

