WhatsApp, non solo il numero: la tua vita in vendita, 50 milioni di italiani a rischio (Di giovedì 14 luglio 2022) Nelle mani di hacker e cyber criminali sono finiti i numeri di telefono dei nostri profili WhatsApp. Il Red Hot Cyber (RHC), sito specializzato in sicurezza informatica ha fatto un esperimento che ha dato un esito davvero inquietante: "Siamo partiti da un post sulla vendita di un milione di numeri WhatsApp delle FIlippine sul noto forum underground BreachForums nella giornata dell'11 di luglio, per poi comprendere che il problema è veramente enorme", scrive la redazione di Rhc. Tanto enorme che, alla fine, hanno trovato una persona che voleva vendergli i numeri di telefono usati per i profili WhatsApp di 50 milioni di italiani. In sostanza. gli esperti di Rhc si sono finti potenziali acquirenti, interessati a comprare il set di dati o parte di esso, e si sono informati sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Nelle mani di hacker e cyber criminali sono finiti i numeri di telefono dei nostri profili. Il Red Hot Cyber (RHC), sito specializzato in sicurezza informatica ha fatto un esperimento che ha dato un esito davvero inquietante: "Siamo partiti da un post sulladi un milione di numeridelle FIlippine sul noto forum underground BreachForums nella giornata dell'11 di luglio, per poi comprendere che il problema è veramente enorme", scrive la redazione di Rhc. Tanto enorme che, alla fine, hanno trovato una persona che voleva vendergli i numeri di telefono usati per i profilidi 50di. In sostanza. gli esperti di Rhc si sono finti potenziali acquirenti, interessati a comprare il set di dati o parte di esso, e si sono informati sui ...

Pubblicità

RdtRadioStation : 'NON E' MAI TROPPO PRESTO' dalle 4.30 fino alle 07.00 del mattino. Il programma dove i disabili possono manifestare… - sh4k3rando : RT @nonsonomaky: vado a dormire amici e amiche. Vi amó molto, mi sento fortunata ad avervi. Non vi auguro notte ad uno ad uno su whatsapp s… - ST1LLWT : @chvngeurticket @arwsun Tranquilla domani ti rispondo che mo non ho voglia di vedere whatsapp - nonsonomaky : vado a dormire amici e amiche. Vi amó molto, mi sento fortunata ad avervi. Non vi auguro notte ad uno ad uno su wha… - usergiuliate : @v1ct0r1aa__ @estancaa2 @mustlovecoffees ma io non rispondo a nessuno su whatsapp -

Xiaomi: la nuova Casa LAGO Nonostante i vari traguardi raggiunti, non ha smesso di espandersi. Proprio per questo ha anche ...clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp Tronsmart Groove 2: la recensione dello speaker bluetooth portatile Con i suoi 10 W di potenza, il volume raggiunto non è altissimo. Tuttavia la qualità audio in sé, è ...per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp Su Ray-Ban Stories chiamate e messaggi WhatsApp vivavoce Agenzia ANSA L’era del precariato: quando lavorare diventa supplicare I diritti non vanno in vacanza / Il Far West dei contratti a termine cancella il futuro. Senza tutele, per tutta la vita resta davanti il buio ... WhatsApp consentirà la condivisione di note vocali negli aggiornamenti di stato WhatsApp sta lavorando allo sviluppo di una nuova funzione che Consenti ai tuoi utenti di condividere memo vocali negli aggiornamenti di stato delle app di ... Nonostante i vari traguardi raggiunti,ha smesso di espandersi. Proprio per questo ha anche ...clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere suCon i suoi 10 W di potenza, il volume raggiuntoè altissimo. Tuttavia la qualità audio in sé, è ...per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere suI diritti non vanno in vacanza / Il Far West dei contratti a termine cancella il futuro. Senza tutele, per tutta la vita resta davanti il buio ...WhatsApp sta lavorando allo sviluppo di una nuova funzione che Consenti ai tuoi utenti di condividere memo vocali negli aggiornamenti di stato delle app di ...