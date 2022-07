West Ham Scamacca | passi avanti degli inglesi per il centravanti del Sassuolo

(Di giovedì 14 luglio 2022) IlHam sta accelerando per portarein Inghilterra: dopo l’offerta dei giorni scorsi, la trattativa sta facendo altriAlfredo Pedullà ha fatto il punto sulla trattativa traHam eper Gianluca. Due giorni i londinesi hanno accelerato con un’offerta da 40 milioni più 7 di bonus per il centrneroverde. In questi giorni le parti stanno continuando a parlare e ci sarebbero stati deinella trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La più micidiale fra le colpitrici di testa della nazionale dell'isola atlantica è Dagny Brynjarsdottir, nata nel 1991, in forza al West Ham in Inghilterra. Temibilissima è anche l'attaccante ...Sembrava ormai in via di definizione il trasferimento di Gianluca Scamacca al Paris Saint Germain, invece la trattativa potrebbe subire una brusca frenata a ...L'attaccante del Sassuolo raccoglie estimatori in Europa, mentre per la società si profila una plusvalenza davvero da record ...