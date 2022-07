Webuild, nel Tunnel della Maddalena economia circolare in cantiere (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gestire secondo una logica di economia circolare le acque sotterranee intercettate nel Tunnel della Maddalena è l’idea che si sta concretizzando nel cantiere Webuild di Chiomonte, il principale cantiere italiano della linea ferroviaria Torino-Lione. Per tutto il periodo dell’emergenza idrica, le acque di ruscellamento del Tunnel, cioè le acque naturali della montagna raccolte nel primo tratto della galleria della Maddalena saranno infatti impiegate per irrigare le vigne dell’area. Un progetto messo a punto per supportare l’economia locale di questa parte dell’Italia, che rientra tra le aree dichiarate in stato di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gestire secondo una logica dile acque sotterranee intercettate nelè l’idea che si sta concretizzando neldi Chiomonte, il principaleitalianolinea ferroviaria Torino-Lione. Per tutto il periodo dell’emergenza idrica, le acque di ruscellamento del, cioè le acque naturalimontagna raccolte nel primo trattogalleriasaranno infatti impiegate per irrigare le vigne dell’area. Un progetto messo a punto per supportare l’locale di questa parte dell’Italia, che rientra tra le aree dichiarate in stato di ...

Pubblicità

ZerounoTv : Webuild, nel Tunnel della Maddalena economia circolare in cantiere - LaNotifica : Webuild, nel Tunnel della Maddalena economia circolare in cantiere - messina_oggi : Webuild, nel Tunnel della Maddalena economia circolare in cantiereROMA (ITALPRESS) - Gestire secondo una logica di… - ledicoladelsud : Webuild, nel Tunnel della Maddalena economia circolare in cantiere - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Webuild, nel Tunnel della Maddalena economia circolare in cantiere - -