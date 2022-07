Wartsila chiude la fabbrica | a rischio 450 lavoratori

Pubblicità

infoiteconomia : Wartsila chiude il centro motori a Bagnoli della Rosandra - Telefriuli1 : ????¨????????????¨ ???????????? ???? ???????????????????? ?? ??????????????, ?????? ?????????? ?? ??????????????. ???????????? ???? ???????????????? La produzione di motori sarà cen… - IlFriuli : Wartsila chiude il centro motori a Bagnoli della Rosandra. Interessati 450 addetti. “L'Italia e Trieste continueran… -

Il gruppo Wärtsilä , in una nota, comunica che intende procedere con la centralizzazione della produzione di motori quattro tempi a Vaasa , in Finlandia, cessando l'attività produttiva del ...Il gruppo Wärtsilä , in una nota, comunica che intende procedere con la centralizzazione della produzione di motori quattro tempi a Vaasa , in Finlandia, cessando l'attività produttiva del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il gruppo Wärtsilä rende noto che intende procedere con la centralizzazione della produzione di motori 4 tempi a Vaasa in Finlandia cessando l’attività produttiva del sito di Bagnoli della Rosandra. L ...