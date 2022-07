Volley, VNL femminile 2022: Turchia raggiunge l’Italia in semifinale, Thailandia battuta 1-3 (Di giovedì 14 luglio 2022) La Turchia raggiunge l’Italia in semifinale nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022: Thailandia battuta in rimonta 3-1 (23-25, 25-15, 25-18, 25-21) nella sfida dei quarti di finale. Le padrone di casa, allenate da Giovanni Guidetti, scendono in campo determinate ma nel finale di primo set cedono al ritorno delle asiatiche. Le turche però si ritrovano immediatamente e prendono in mano la partita, andando a conquistare la vittoria al quarto set contro una Thailandia sempre molto ostica. Grande prestazione di Ebrar Karakurt (16 punti) e della capitana Eda Erdem (17), mentre alle tailandesi non bastano i 21 punti di Ajcharaporn Kongyot (). La Thailandia, sorpresa di questa edizione di VNL, esce ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) LainnellaNations League (VNL)in rimonta 3-1 (23-25, 25-15, 25-18, 25-21) nella sfida dei quarti di finale. Le padrone di casa, allenate da Giovanni Guidetti, scendono in campo determinate ma nel finale di primo set cedono al ritorno delle asiatiche. Le turche però si ritrovano immediatamente e prendono in mano la partita, andando a conquistare la vittoria al quarto set contro unasempre molto ostica. Grande prestazione di Ebrar Karakurt (16 punti) e della capitana Eda Erdem (17), mentre alle tailandesi non bastano i 21 punti di Ajcharaporn Kongyot (). La, sorpresa di questa edizione di VNL, esce ...

Pubblicità

sportface2016 : #Volley femminile, #VNL2022: la #Turchia raggiunge l'#Italia in semifinale, #Thailandia sconfitta in rimonta - infoitsport : Volley, VNL femminile 2022: Italia in semifinale, Cina battuta in quattro set - infoitsport : Highlights Italia-Cina 3-1, quarti di finale VNL femminile 2022 volley (VIDEO) - sportface2016 : #VNL femminile 2022, #Mazzanti: 'Contentissimi per il risultato, contro la #Cina non è mai facile' - SportingTargetG : Quarti di Finale Volley Nations League Woman 2022: Italia 3-1 Cina (25-22; 25-19; 24-26; 25-22) [Foto Volleyballw… -