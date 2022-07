Volley, VNL femminile 2022: Italia in semifinale, Cina battuta in quattro set (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia batte la Cina 3-1 (25-22, 25-19, 24-26, 25-22) e vola in semifinale nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Ad Ankara, in Turchia, le azzurre vincono in rimonta la prima frazione e sembrano prendere in mano la partita, ma un calo di concentrazione nel terzo set fa rientrare le cinesi. L’Italia si affida ad una super Paola Egonu (autrice di 36 punti) per ritrovare ritmo e conquistare la vittoria che vale il passaggio del turno. Alle asiatiche invece non bastano i 20 punti di Xiangyu Gong e i 16 di Yingying Li. Le azzurre ora attendono l’esito di Turchia-Thailandia per scoprire la prossima avversaria. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE LA semifinale DELL’Italia: DATA, ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) L’batte la3-1 (25-22, 25-19, 24-26, 25-22) e vola innellaNations League (VNL). Ad Ankara, in Turchia, le azzurre vincono in rimonta la prima frazione e sembrano prendere in mano la partita, ma un calo di concentrazione nel terzo set fa rientrare le cinesi. L’si affida ad una super Paola Egonu (autrice di 36 punti) per ritrovare ritmo e conquistare la vittoria che vale il passaggio del turno. Alle asiatiche invece non bastano i 20 punti di Xiangyu Gong e i 16 di Yingying Li. Le azzurre ora attendono l’esito di Turchia-Thailandia per scoprire la prossima avversaria. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE LADELL’: DATA, ...

